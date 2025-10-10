La Promessa trame settimanali dall’11 al 17 ottobre | Catalina è preoccupata per la gravidanza
Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa in onda su Rete 4 nella settimana dall’11 al 17 ottobre? Al centro dei riflettori troveremo Catalina, che sarà angosciata all’idea che qualcosa possa andare male nella sua gravidanza e fa un’importante rivelazione a Jana. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni La Promessa: Catalina è preoccupata. Catalina, preoccupata per la gravidanza, confida a Jana che, qualora qualcosa andasse storto durante il parto, vorrebbe affidare a lei la cura dei gemelli. Questa decisione viene però scoperta da Manuel, che ne resta profondamente amareggiato, sentendosi escluso; in realtà, Catalina non lo ha coinvolto solo per proteggerlo dalla madre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
