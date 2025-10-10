La Promessa anticipazioni | Santos scopre il segreto oscuro del padre e Pia lo ricatta

Svolta shock ne La Promessa: Santos scopre che sua madre è viva, mentre Pia mette Ricardo con le spalle al muro con un ricatto letale. Un segreto sepolto nel tempo sta per esplodere con tutta la sua forza distruttiva. Santos scopre qualcosa che gli sconvolge la vita: sua madre, che credeva morta, potrebbe essere viva. E il responsabile di questo inganno sarebbe proprio suo padre, Ricardo. Una vecchia lettera nascosta fa crollare la menzogna. Pia la trova per caso, legge parole che nessuno avrebbe mai dovuto rileggere. Ana, la madre di Santos, aveva scritto a Ricardo prima di sparire. E quel messaggio parla chiaro: non era morta, era stata fatta sparire. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

