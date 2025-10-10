La Promessa anticipazioni 11 ottobre | Martina sconvolge Curro con un annuncio inaspettato

Movieplayer.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: durante la festa dei conti de Ballester, Curro rimane sconvolto nel ritrovare Martina, Catalina teme per la sua vita e fa una richiesta a Jana. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Curro scioccato da Martina, Catalina teme per la sua vita. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Alla tenuta la tensione è alle stelle: la marchesa Cruz, sempre più irascibile, rende la vita difficile a tutti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

la promessa anticipazioni 11 ottobre martina sconvolge curro con un annuncio inaspettato

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 11 ottobre: Martina sconvolge Curro con un annuncio inaspettato

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni

La Promessa Anticipazioni dal 27 luglio al al 2 agosto 2025: Curro pronto a sposare Julia

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina si prende la sua rivincita e sposa Adriano in gran segreto

La Promessa anticipazioni 21 luglio: Petra scopre la verità su Marcelo e Raquel, Teresa è costretta a mentire

promessa anticipazioni 11 ottobreLa Promessa, trame settimanali dall’11 al 17 ottobre: Catalina è preoccupata per la gravidanza - Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate La Promessa, in onda dall'11 al 17 ottobre su Rete 4. Scrive superguidatv.it

promessa anticipazioni 11 ottobreLa Promessa Anticipazioni 11 ottobre 2025: Curro sconvolto da Martina... la marchesina ha un nuovo fidanzato! - Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda l'11 ottobre 2025. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 11 Ottobre