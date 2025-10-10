La produzione industriale torna giù | -2,7% ad agosto
Torna a scendere la produzione industriale ad agosto. Dopo due mesi in cui aveva tirato il fiato, l’indice ripiomba in territorio negativo. Gli ultimi dati Istat segnano -2,4% rispetto a luglio e -2,7% rispetto ad un anno prima. Certo si tratta di un mese particolare, caratterizzato da chiusure per ferie e attività limitata, ma la serie storica delle variazioni annue è pesante: se si guarda da. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Torna con il segno negativo la produzione industriale ad agosto, dopo due mesi di lieve aumento congiunturale: nel mese si stima che l'indice destagionalizzato diminuisca del 2,4% rispetto a luglio e del 2,7 annuo. Lo indica l'Istat.
La produzione industriale torna giù: -2,7% ad agosto - E’ un quadro di fronte al quale si alzano le voci per chiedere di rilanciare i consumi delle famiglie ... Da gazzettadelsud.it
