per reati federali da una giuria popolare. Secondo i documenti del tribunale, James che ha condotto un’indagine civile per frode contro Trump nel 2023, la procuratrice è stato incriminata per frode bancaria nel distretto orientale della Virginia ad Alexandria. Secondo i documenti, si accusa Letitia James di presunta frode bancaria e di aver rilasciato false dichiarazioni a un istituto finanziario in merito a un mutuo per una casa a Norfolk, in Virginia. In una dichiarazione, Letitia James ha accusato il presidente, che di recente ha fatto pubblicamente pressione sui procuratori affinché presentassero accuse penali contro di lei, di “una disperata strumentalizzazione del nostro sistema giudiziario”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La procuratrice generale di New York, Letitia James, è stato incriminata penalmente