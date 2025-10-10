La procuratrice generale di New York Letitia James è stato incriminata penalmente

Metropolitanmagazine.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

per reati federali da una giuria popolare. Secondo i documenti del tribunale, James che ha condotto un’indagine civile per frode contro Trump nel 2023, la procuratrice è stato incriminata per frode bancaria nel distretto orientale della Virginia ad Alexandria. Secondo i documenti, si accusa Letitia James di presunta frode bancaria e di aver rilasciato false dichiarazioni a un istituto finanziario in merito a un mutuo per una casa a Norfolk, in Virginia. In una dichiarazione, Letitia James ha accusato il presidente, che di recente ha fatto pubblicamente pressione sui procuratori affinché presentassero accuse penali contro di lei, di “una disperata strumentalizzazione del nostro sistema giudiziario”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

la procuratrice generale di new york letitia james 232 stato incriminata penalmente

© Metropolitanmagazine.it - La procuratrice generale di New York, Letitia James, è stato incriminata penalmente

In questa notizia si parla di: procuratrice - generale

Il gabinetto di Netanyahu: «Occupiamo Gaza, decisione presa». Licenziata la procuratrice generale. L'Alta Corte blocca la decisione

Il gabinetto di Netanyahu: «Decisione presa: occupazione totale di Gaza». Licenziata la procuratrice generale: il «no» dell'Alta Corte

Israele, rimossa procuratrice generale Bahrav-Miara da governo Netanyahu: la giudice indagava su premier per corruzione

procuratrice generale new yorkAccuse di frode sul mutuo per la pm di New York nemica di Trump - La procuratrice di New York che nel 2024 ha vinto una causa civile contro Trump ha definito "infondate" le accuse a suo carico ... Come scrive msn.com

procuratrice generale new yorkLa procuratrice di New York che vinse una causa civile contro Trump è stata incriminata per frode - Giovedì la procuratrice generale di New York Letitia James è stata incriminata per frode in Virginia. Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Procuratrice Generale New York