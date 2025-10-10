La Polizia Locale blocca un parcheggiatore abusivo e sequestra un cantiere edile non autorizzato 

Anteprima24.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La Polizia Locale ha condotto diverse operazioni sul territorio a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.    Personale dell’unità operativa Stella e della Polizia di Stato ha svolto un’attività finalizzata a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. In piazza Cavour, un uomo si è reso responsabile dei reati di minaccia e resistenza nei confronti degli agenti ed è stato condotto presso il comando della Polizia Locale. I successivi accertamenti hanno appurato che si trattava di una persona gravata già da precedenti specifici. Su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica, il parcheggiatore abusivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà e nei suoi confronti è stato emesso anche un ordine di allontanamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

polizia locale blocca parcheggiatoreParcheggiatori e ambulanti abusivi scoperti e sanzionati dalla Polizia Locale - In occasione dell’incontro di calcio tra Napoli e Sporting Lisbona, svoltosi nella serata di mercoledì primo ottobre, la Polizia Locale ha intensificato i ... Secondo napolivillage.com

Napoli-Pisa, bollettino Polizia Locale: 104 veicoli prelevati, sanzionati 8 parcheggiatori - Pisa, gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato attività di controllo nelle aree circostanti lo stadio Maradona. Riporta tuttonapoli.net

