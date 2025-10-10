La pirateria uccide il calcio viva la Serie A in Australia | c’è il vassallo De Siervo vietato criticare i potenti del pallone
Luigi De Siervo, proprio lui: l’avvocato, l’amministratore delegato della Lega calcio, al terzo mandato. Quello che “la pirateria uccide il football ”. Quello che è nato a Firenze, patria di Dante e della lingua italiana, ma quando parla, è tutto un “ device ”, “ boomers ”, “ millennials ”. Quello che dal 1999 al 2014 lavorò in Rai nell’area commerciale e nel 2016 sbarcò nel calcio, ruolo ad di Infront Italia. Quello che lo inquadrano spesso le telecamere al Meazza, sciarpato e con lo sguardo rivolto all’insù, verso il monitor. Quello che ha il cuore che batte per l’ Inter, ma questa non è una colpa (non è vietato ad un amministratore delegato del calcio avere una preferenza, ci mancherebbe). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: pirateria - uccide
La pay tv uccide il calcio molto più della pirateria. Milan-Bari in chiaro nettamente più vista di Juve-Inter su Dazn
Certo che, per citare un noto spot di cui la Lega Calcio sta facendo una sorta di battaglia morale, la pirateria uccide il calcio, un Atalanta-Genoa ottavo di Coppa Italia giocata di mercoledì pomeriggio a inizio dicembre alle ore 15 probabilmente ammazza defini - facebook.com Vai su Facebook
Quest'anno contenuto PREMIUM per gli abbonati al nostro account Instagram, i Gol Morbidosi del #Milan. Non guardateli col pezzotto, ricordate che la Pirateria Uccide il Calcio e lascia senza una fonte di reddito tutti quei simpatici interisti di @Dazn_it. - X Vai su X
Nuova campagna contro la pirateria digitale per la Lega Calcio Serie A - La Lega Calcio Serie A, con la Lega B e la Lega Pro hanno lanciato una nuova e incisiva campagna di sensibilizzazione contro la pirateria digitale, che sarà trasmessa sui canali social ufficiali delle ... Lo riporta gazzetta.it