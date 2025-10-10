La pirateria uccide il calcio viva la Serie A in Australia | c’è il vassallo De Siervo vietato criticare i potenti del pallone

Luigi De Siervo, proprio lui: l’avvocato, l’amministratore delegato della Lega calcio, al terzo mandato. Quello che “la pirateria uccide il football ”. Quello che è nato a Firenze, patria di Dante e della lingua italiana, ma quando parla, è tutto un “ device ”, “ boomers ”, “ millennials ”. Quello che dal 1999 al 2014 lavorò in Rai nell’area commerciale e nel 2016 sbarcò nel calcio, ruolo ad di Infront Italia. Quello che lo inquadrano spesso le telecamere al Meazza, sciarpato e con lo sguardo rivolto all’insù, verso il monitor. Quello che ha il cuore che batte per l’ Inter, ma questa non è una colpa (non è vietato ad un amministratore delegato del calcio avere una preferenza, ci mancherebbe). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

