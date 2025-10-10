La piccola Diana morta di stenti | pm chiede la condanna per avvocata e psicologa di Alessia Pifferi

La procura di Milano ha chiesto una condanna a 4 anni per l’avvocata Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, imputata di falso e favoreggiamento nei confronti della sua assistita condannata in primo grado all’ergastolo per l’omicidio pluriaggravato della figlia di quasi 18 mesi, perchè insieme al consulente di parte Marco Garbarini (richiesta pena 3 anni e 6 mesi) «oltrepassando i limiti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La piccola Diana morta di stenti: pm chiede la condanna per avvocata e psicologa di Alessia Pifferi

Alessia Pifferi era capace di intendere e di volere quando lasciò morire la piccola Diana: la conferma in appello

Morte piccola Diana, la nuova perizia choc su Alessia Pifferi: cosa è stato scoperto

Alessia Pifferi attaccata dalla sorella Viviana dopo la morte di Diana: "Esiste la cattiveria, lei lo era" - La donna ha usato il termine "cattiveria" nel parlare dell'indole della parente condannata all'ergastolo ... Secondo virgilio.it