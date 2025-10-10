La pellicola cesenate ' Tornando a Est' diventa ‘Bulgaria amore mio’ ed esce in tutti i cinema bulgari
Il film made in Cesena ‘Tornando a Est’ di Antonio Pisu, prodotto da Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi per Stradedellest Produzioni srl di Cesena uscirà con il titolo ‘Bulgaria amore mio’ in tutti i cinema della Bulgaria a partire dal prossimo 17 ottobre. Il film è molto atteso grazie alla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
