La pax trumpiana | la via per il nuovo Medio Oriente che solo la sinistra non ha visto arrivare

Un futuro di «pace millenaria» per il Medio Oriente, la speranza della nascita di un’entità statuale palestinese e la sicurezza e il diritto di esistere di Israele passeranno, se tutto fila liscio (e c’è da augurarselo), dalla “pax trumpiana”. Una novità epocale, che ha messo d’accordo il mondo e che solo la sinistra italiana – in compagnia del grosso della cosiddetta stampa di riferimento e della papessa Francesca Albanese – non ha visto arrivare. A due anni dal pogrom del 7 ottobre opera di Hamas, a cui è seguita la reazione di Israele degenerata in violenza assolutamente sproporzionata nei confronti della popolazione di Gaza, l’intesa fra israeliani e palestinesi non passa certo dalla rotta della Flotilla ma dall’agenda di venti punti concepita da Donald Trump e sottoscritta in Egitto dalle due parti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

