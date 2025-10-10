La pagnotta di Lollobrigida il libro di Calenda la porchetta di Tajani Queste le avete viste?

Non stupisce che il ministro dell’Agricoltura si faccia fotografare mentre apprezza e mette in mostra prelibatezze italiche, e così alla Fiera del Levante, nella sezione Agro, è stato immortalato mentre ammirava una pagnotta tutta italiana nel corso della sua visita. Il leader di Azione, invece, si è mostrato – nei suoi canali social – intento a leggere un libro “L’età delle rivoluzioni” nel corso di un viaggio in treno. Luca Cordero di Montezemolo, invece, è stato pizzicato ben due volte nella Capitale, per la presentazione di un libro e per la proiezione di un documentario su sé stesso. Dall’archivio, sempre di Pizzi, il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato immortalato durante un pranzo elettorale quando, nel 2001, si candidò per la guida di Roma. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La pagnotta di Lollobrigida, il libro di Calenda, la porchetta di Tajani. Queste le avete viste?

