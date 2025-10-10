La pace imbrattata | anatomia della degenerazione in civile
All’alba dello spiraglio di pace, nell’attesa che il governo di Netanyahu ratifichi l’accordo con Hamas che farà cessare il fuoco, con il sangue freddo che il clamore non concede, il 7 ottobre italiano appare per ciò che è stato davvero. Non una marcia per la pace, ma la sua parodia più volgare, non solo per . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: pace - imbrattata
#Roma: imbrattata la statua di san Giovanni Paolo II davanti alla stazione #Termini. Un gesto che ferisce la memoria di un Papa simbolo di dialogo, riconciliazione e pace tra i popoli: - facebook.com Vai su Facebook
22 anni fa le parole di Giovanni Paolo II, Papa e Santo, contribuirono a mobilitare l'enorme piazza di 3 milioni di persone contro la guerra in Iraq. Vedere imbrattata una sua statua con slogan deplorevoli è triste e non giova certamente alla causa della pace e d - X Vai su X