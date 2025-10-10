La pace dei vincitori

Tra i pro Pal non vedo salti di gioia per la pace a Gaza. Invece quelli che festeggiano sono i palestinesi. Isa Marini via email Gentile lettrice, i palestinesi, povera gente, festeggiano perché dalla notte scorsa dormono in tende senza essere bombardati, finché dura. Ma è tutto lì: c’è da essere lieti, ma nessun salto di gioia. Quella di Trump non è una pace, è una tregua. I palestinesi non hanno ottenuto niente e Israele continuerà a fare quello che vuole. Tutti si aspettano che presto o tardi, con un pretesto o incidenti provocati, Israele tornerà a bombardare e sterminare, perché questo è il suo obiettivo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it