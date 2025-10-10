La pace a Gaza reggerà? La diretta con Peter Gomez

La pace a Gaza reggerà? Alle 16 torna la diretta sull’approfondimento dei fatti di giornata con Peter Gomez L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

