La pace a Gaza lascia disoccupati i professionisti dell’indignazione

Con la coscienza a posto, «siamo un milione», adesso potete arrotolare gli striscioni «dal fiume al mare»: la Storia è andata più veloce di voi. I giovani del Movimento possono revocare le decine di manifestazioni convocate e tornare in classe, e i meno giovani a fare quello che facevano prima, al lavoro, se lavorano. Maurizio Landini, che già ha convocato un’altra manifestazione contro la manovra economica che ancora non c’è, dovrà inventarsi qualcos’altro per gonfiare le piazze. E lo stesso vale per le vene di Giuseppe Conte, ora che strillare per Gaza non serve a fare scena. Francesca Albanese non avrà difficoltà a trovare garbugli di ogni tipo per un nuovo best seller – ipotesi: “La sòla”, riferito all’accordo su Gaza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La pace a Gaza lascia disoccupati i professionisti dell’indignazione

