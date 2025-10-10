Il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi interviene sulle recenti consultazioni elettorali. "Lo stile amministrativo, la pacatezza e la concretezza sui temi caldi del dibattito regionale – dice il primo cittadino – hanno fatto la differenza e hanno permesso ad Acquaroli di vincere bene e soprattutto con quella sobrietà di comportamento che i marchigiani hanno lealmente ed obiettivamente preferito. Nulla era scontato, ma quando la politica sa parlare alla gente senza quel clamore assordante di chi ti vuol convincere di avere la verità in tasca, allora la gente ti offre fiducia e ascolto e ti sa sorprendere; perché ciò significa che la gente ha una identità di giudizio che va oltre agli schieramenti di partito e sa giudicare con quella obiettività che dà la speranza che la politica sia ancora uno strumento che può arrivare al cuore, più che alla pancia degli elettori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La pacatezza e la concretezza nel carattere dei marchigiani"