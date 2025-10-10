Una svolta rivoluzionaria nell’ immunoterapia promette di trasformare il trattamento del cancro. Un team di scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT) e della Harvard Medical School ha sviluppato una nuova generazione di cellule killer del cancro, le CAR-NK (Natural Killer), potenziate per essere più efficaci e, strategicamente, “invisibili” al nostro stesso sistema immunitario. Questi risultati, pubblicati sulla rivista Nature Communications, potrebbero finalmente rendere le terapie cellulari avanzate più veloci, più sicure e accessibili, aprendo la strada a un futuro di trattamenti “pronti all’uso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La nuova generazione di invisibili cellule killer del cancro, lo studio su Nature di Harvard e MIT