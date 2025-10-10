LA NUOVA AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE EVENTI A FIRENZE GIOVANE MA DI GRANDE ESPERIENZA
Con sede a Firenze e attivi su tutto il territorio nazionale, BOTTEGA3 racchiude competenze e capacità di organizzazione che insieme alla rete di rapporti con partner e collaboratori ha contribuito a sviluppare da eventi di nicchia fino a grandi dimensioni, trasformando l’agenzia rapidamente in un’avventura professionale di successo. Come e perché nasce BOTTEGA3? Leonardo: “Abbiamo iniziato quasi per caso a collaborare su alcuni progetti che ci hanno dato modo di confrontarci e unire le nostre competenze e professionalità. La passione per questo lavoro, la nostra esperienza ultraventennale unita alle diverse competenze di ognuno ci ha spinto a creare BOTTEGA3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuova - agenzia
Nuova vita per l'edificio dei Frati minori conventuali: l'ex Agenzia delle Entrate diventa un polo per i giovani
Carenza di case. Nuova agenzia parallela ad Aler
Come richiedere una nuova Tessera Sanitaria per un minore: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Abbiamo aperto una nuova Agenzia Autorizzata #Compass a Massafra (TA), in via G. Marconi, 108. Scopri dove trovarci e prenota un appuntamento: https://bit.ly/_Prestito_Personale… - X Vai su X
Dai volti ai simboli della rete: ecco gli spazi curati della nuova Agenzia dell’Abitare del Saronnese https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/2611.png - facebook.com Vai su Facebook
LA NUOVA AGENZIA DI ORGANIZZAZIONE EVENTI A FIRENZE, GIOVANE MA DI GRANDE ESPERIENZA - BOTTEGA3 è una agenzia nata nel 2024 da tre amici, Filippo Bisa, Leonardo Errera e Federico Puliti, attivi da piu’ di 20 anni nel mondo degli eventi. Riporta msn.com
Piazza della Repubblica, sì all’organizzazione di eventi culturali nella nuova isola pedonale - Lo spazio dove, fino allo scorso anno, transitavano le auto è stato totalmente riqualificato e, grazie ad una serie di interventi messi in campo in tutta l’area, si presta a diventare un prestigioso ... Come scrive romatoday.it