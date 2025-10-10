La Notte nel Cuore slitta al martedì | l’orario a sorpresa manda in tilt i fan
Nuovo cambio di programmazione per Canale 5 e nuova ondata di confusione tra gli spettatori: La Notte nel Cuore, la soap turca che ha conquistato il pubblico serale, slitta ufficialmente al martedì. La decisione arriva dopo settimane di palinsesto ballerino, tra sospensioni, posticipi e variazioni di orario che hanno disorientato anche i fan più fedeli. Questa volta, però, non è solo il giorno a cambiare: anche l’orario di messa in onda sarà spostato più tardi, lasciando molti con l’amaro in bocca. Secondo le anticipazioni, la puntata non partirà più all’orario classico delle 21:30, ma sarà posticipata alle 22:30 circa, subito dopo un programma d’intrattenimento di prima serata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: notte - cuore
La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025
La Notte Nel Cuore, Anticipazioni Turche: Cihan Arrestato!
Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025
Colpi di scena a “La notte nel cuore” Nella puntata di domenica 12 ottobre, Esma, travolta dal dolore, tenta di togliersi la vita ingerendo dei farmaci. Cihan corre da lei e, durante la conversazione, scopre una verità sconvolgente - facebook.com Vai su Facebook
La notte nel cuore, cambio programmazione 25 settembre: la soap slitta e inizia più tardi - Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto di giovedì 25 settembre, quando sarà trasmessa una nuova puntata in prima visione assoluta. it.blastingnews.com scrive
La notte nel cuore, cambio palinsesto 14 settembre: la soap slitta e inizia più tardi - L'appuntamento con la soap turca non partirà alle 21:35, come nelle settimane precedenti. Scrive it.blastingnews.com