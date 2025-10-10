La Notte nel Cuore slitta al martedì | l’orario a sorpresa manda in tilt i fan

Nuovo cambio di programmazione per Canale 5 e nuova ondata di confusione tra gli spettatori: La Notte nel Cuore, la soap turca che ha conquistato il pubblico serale, slitta ufficialmente al martedì. La decisione arriva dopo settimane di palinsesto ballerino, tra sospensioni, posticipi e variazioni di orario che hanno disorientato anche i fan più fedeli. Questa volta, però, non è solo il giorno a cambiare: anche l’orario di messa in onda sarà spostato più tardi, lasciando molti con l’amaro in bocca. Secondo le anticipazioni, la puntata non partirà più all’orario classico delle 21:30, ma sarà posticipata alle 22:30 circa, subito dopo un programma d’intrattenimento di prima serata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it