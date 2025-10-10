La Notte nel Cuore conquista Canale 5 | la bellissima notizia sulla serie è appena arrivata

È ufficiale: “La Notte nel Cuore” si conferma uno dei maggiori successi della stagione televisiva di Canale 5. La soap turca, che ha recentemente raddoppiato gli appuntamenti settimanali, ha registrato ascolti da record nelle ultime due prime serate, superando ogni aspettativa e battendo la concorrenza diretta. Un risultato che conferma l’ottimo momento delle serie turche in Italia, capaci di unire dramma, passione e suspense in una formula ormai vincente. La scelta di Mediaset di puntare su una doppia programmazione settimanale, tra domenica e martedì, si è rivelata un vero colpo di genio. Il pubblico ha premiato la continuità narrativa e il ritmo serrato delle nuove puntate, che hanno lasciato i telespettatori senza fiato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it