La Notte nel Cuore conquista Canale 5 | la bellissima notizia sulla serie è appena arrivata

Caffeinamagazine.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ufficiale: “La Notte nel Cuore” si conferma uno dei maggiori successi della stagione televisiva di Canale 5. La soap turca, che ha recentemente raddoppiato gli appuntamenti settimanali, ha registrato ascolti da record nelle ultime due prime serate, superando ogni aspettativa e battendo la concorrenza diretta. Un risultato che conferma l’ottimo momento delle serie turche in Italia, capaci di unire dramma, passione e suspense in una formula ormai vincente. La scelta di Mediaset di puntare su una doppia programmazione settimanale, tra domenica e martedì, si è rivelata un vero colpo di genio. Il pubblico ha premiato la continuità narrativa e il ritmo serrato delle nuove puntate, che hanno lasciato i telespettatori senza fiato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: notte - cuore

La Notte nel Cuore, anticipazioni decima puntata di domenica 27 luglio 2025

La Notte Nel Cuore, Anticipazioni Turche: Cihan Arrestato!

Ascolti tv: Imma Tataranni (14.9%), La notte nel cuore (16.4%) | Dati Auditel, domenica 24 agosto 2025

notte cuore conquista canaleLa notte nel cuore, cambio programmazione: la soap sostituisce Buongiorno mamma al martedì - L'appuntamento con la soap opera turca campione di ascolti, a partire dalla prossima settimana, subirà delle ... it.blastingnews.com scrive

notte cuore conquista canaleLa notte nel cuore, anticipazioni puntate del 9 ottobre della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà nei nuovi episodi inediti La notte nel cuore, in onda giovedì 9 ottobre nel serale di Canale 5? Da superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Cuore Conquista Canale