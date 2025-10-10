La Nobel per la Pace Machado si appella a Trump | Per la libertà in Venezuela contiamo su di lui Svenimenti a sinistra

Un anno fa il ringraziamento a Giorgia Meloni, per il sostegno al popolo venezuelano; oggi il riconoscimento a Donald Trump per il suo ruolo nella difesa della libertà e della democrazia. La leader dell’opposizione a Maduro, Maria Corina Machado, appena insignita con il Nobel per la Pace, ha tutte le carte in regola per far venire un coccolone alla sinistra italiana. Il primo atto di Machado da Nobel: appellarsi a Donald Trump e al Papa. «Questo immenso riconoscimento della lotta di tutti i venezuelani è uno stimolo per portare a termine il nostro compito: raggiungere la libertà», ha scritto su X Machado, commentando il Nobel e dedicandolo «al popolo sofferente del Venezuela e al presidente Trump per il suo sostegno decisivo alla nostra causa!». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Nobel per la Pace Machado si appella a Trump: «Per la libertà in Venezuela contiamo su di lui». Svenimenti a sinistra

