La neonata tra le dosi | così il bar del centro era diventato un laboratorio di droga
Dietro l’apparente normalità dei locali del centro cittadino si nascondeva una rete di spaccio consolidata, che aveva trovato nella vita commerciale la propria copertura ideale. È quanto emerge dall’ordinanza cautelare alla base di una serie di arresti eseguiti dalla polizia locale di Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: neonata - dosi
BARI | Al via la campagna vaccinale in Puglia: acquistate 1 milione di dosi - facebook.com Vai su Facebook