La neonata tra le dosi | così il bar del centro era diventato un laboratorio di droga

Genovatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro l’apparente normalità dei locali del centro cittadino si nascondeva una rete di spaccio consolidata, che aveva trovato nella vita commerciale la propria copertura ideale. È quanto emerge dall’ordinanza cautelare alla base di una serie di arresti eseguiti dalla polizia locale di Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

