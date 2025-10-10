La NBA torna in Cina
Dopo sei anni di assenza, gli NBA China Games - cioè il torneo di preseason che la NBA tiene occasionalmente in Cina, e che non si svolgeva dal 2019 - sono tornati. Nei prossimi giorni Brooklyn Nets e Phoenix Suns si sfideranno due volte alla Venetian Arena di Macao, in una mini-tournée che racchiude trame sportive (poche a dire il vero), commerciali e politiche. È un evento di grande importanza simbolica perché sancisce la ripresa ufficiale dei rapporti tra Cina e NBA, ma non solo. Anche la location designata, che non è Pechino o Shanghai, bensì Macao, è significativa. Perché è la terra designata per il gioco d'azzardo nella Repubblica Popolare (e per questo ha delle sue regole molto particolari, come spiegavamo qualche tempo fa in questa puntata di Trame ); ma anche per la sua vicinanza a Hong Kong, intorno a cui è ruotata la frattura di qualche anno fa tra basket americano e governo cinese. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
