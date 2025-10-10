La mosca mangia plastica amica dell’ambiente | finanziato con 200mila euro progetto dell’Insubria

Varese, 10 ottobre 2025 – Giovani studiosi di talento, la fucina è l’Università dell’Insubria a cui è arrivato un importante riconoscimento europeo: la ricercatrice Ilaria Armenia è risultata vincitrice del prestigioso finanziamento Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship, dedicato a sostenere la carriera e l’indipendenza scientifica di giovani studiosi di talento. Il progetto “Plastic degradation by genetic engineered black soldier fly using chitosan nanocapsules - plastifly“ ha ottenuto un finanziamento di 194mila euro per una durata di 24 mesi e sarà sviluppato all’interno del gruppo di ricerca Insect Science & Biotechnology, coordinato dal professor Gianluca Tettamanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La mosca mangia plastica amica dell’ambiente: finanziato con 200mila euro progetto dell’Insubria

In questa notizia si parla di: mosca - mangia

Larva “mangia-carne” di mosca Cochliomyia hominivorax, cos’è e dove si trova il parassita che attacca l’uomo

Mangiare di nascosto le fantastiche meringhe della Mosca al bar ... Fatto! Cosa bolle in pentola? In attesa di scoprirlo È arrivato l'autunno! Buongiorno mondo! #sogniinsaladattesa #sognaresipuò #visual - facebook.com Vai su Facebook

Larva “mangia-carne” Cochliomyia hominivorax, cos’è e dove si trova la mosca parassita che attacca l’uomo - worm) del Nuovo Mondo, sono parassiti che si annidano in ferite aperte e in cavità corporee, come il naso e ... fanpage.it scrive