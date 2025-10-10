La morte di Paolo Sottocorona il figlio di De Lellis il ' guaio' di Fagnani e gli altri gossip da leggere nel weekend

Care lettrici e cari lettori, ben ritrovati! Ottobre è ormai entrato nel vivo, avvolgendoci con i suoi colori caldi, il profumo di pioggia e l’aria frizzante del mattino. È la stagione delle foglie che scricchiolano sotto i piedi, delle zuppe fumanti, delle candele accese e di quelle domeniche. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: morte - paolo

Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino

Paolo Borsellino, 33 anni fa la morte del giudice in Via D’Amelio. Il ricordo di Mattarella e Meloni

Morte Paolo Antonioli, i funerali dell'ex capitano del Frosinone si terranno sabato 2 agosto

Ultimo video di Paolo Sottocorona prima della morte: cosa ha detto in diretta su La7 - facebook.com Vai su Facebook

Tristezza infinita per la notizia inaspettata della morte di Paolo Sottocorona. Quando l'ho incrociato negli studi di La7 non gli ho mai detto che a casa io e Tata eravamo davvero affezionati a lui e che lo consideravamo uno di famiglia. Da anni non chiedevamo - X Vai su X

Paolo Sottocorona era malato? Cosa ha avuto? La morte improvvisa ha sconvolto tutti - Paolo Sottocorona è morto lasciando il pubblico completamente sconvolto: cosa è successo al famoso volto di La7? Riporta donnapop.it

Paolo Sottocorona, le cause della morte e l’omaggio di Enrico Mentana in tv - Paolo Sottocorona si è spento a 77 anni dopo aver dato le ultime previsioni del tempo. Lo riporta dilei.it