La Miss Mamma trentina Sabrina Lenzi scende in campo a Rebibbia per la Partita del Sorriso
Una mamma, un pallone e un grande cuore. Sabrina Lenzi, 52 anni, Miss Mamma Italiana Trentino, è stata tra le protagoniste della terza edizione della “Partita del Sorriso”, l’iniziativa che lunedì 6 ottobre ha visto scendere in campo la Nazionale di Calcio di Miss Mamma Italiana contro il Team. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
