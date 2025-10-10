La mia assistita e la sua famiglia non ne possono più | Mauro Marin di nuovo a giudizio per minacce al padre della sua ex Jessica Bellei

Torna in tribunale Mauro Marin, 45 anni, trevigiano, vincitore del “ Grande Fratello ” 2010. Dopo una condanna a 20 giorni di reclusione per percosse ai danni dell’ex compagna, Jessica Bellei, Marin è ora rinviato a giudizio per minacce nei confronti del padre della donna. Il processo si aprirà davanti al Tribunale di Sulmona il prossimo 26 gennaio. La vicenda riguarda anche il figlio della ex coppia. “ Marin ha diritto a una videochiamata a settimana per vedere il bambino – spiega all’ ANSA l’avvocato Giovanni Passerini, legale della parte offesa – e in occasione di una di queste si è puntato un coltello alla gola e all’addome, minacciando il padre della ex con frasi come: ‘non passare il Po, sei fuori regione’, ma anche ‘vieni su a trovarmi col bambino’”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La mia assistita e la sua famiglia non ne possono più”: Mauro Marin di nuovo a giudizio per minacce al padre della sua ex Jessica Bellei

