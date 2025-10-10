La marcia per la pace quest’anno si allunga fino a Barbiana | centinaia in cammino dal paese di Don Milani ad Assisi

Ottobre 1965, sessanta anni fa, Barbiana. Don Lorenzo Milani, malatissimo (morirà di tumore al sangue nel giugno del 1967) è intento a scrivere la sua lettera ai giudici del processo alla sua lettera ai cappellani militari contro tutte le guerre. “Se voi però avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri”, scrive don Milani, alla sbarra per aver scritto contro la guerra e a difesa dell’obiezione di coscienza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

