La manovra quater passa ma è ridimensionata centrodestra in frantumi | Schifani convoca un vertice

Palermotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la debacle di ieri, all'Ars, della maggioranza sul voto alla manovra quater, questa mattina il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha convocato un vertice di maggioranza per lunedì (13 ottobre) pomeriggio a Palazzo d'Orleans.Sala d'Ercole, dopo la seduta d'Aula da cui la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manovra - quater

Pioggia di emendamenti: nubi sulla manovra quater in Sicilia

Manovra quater, dalla commissione Bilancio ok a 300 mila euro per il Conservatorio

Fondi per il contributo di solidarietà e per il south working: all'Ars primo ok alla manovra quater

Manovra quater passa in Commissione Bilancio all'Ars, vale 240 milioni - Le opposizioni hanno abbandonato i lavori prima del voto finale, dopo la bocciatura di un emendamento M5S- Secondo lasicilia.it

Blitz della maggioranza: in commissione all'Ars passa la manovra quater - Un blitz della maggioranza produce una manovra quater da 70 articoli, con una pioggia di micro- Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Quater Passa 232