La manovra quater mette in crisi il centrodestra Schifani convoca un vertice di maggioranza

Cataniatoday.it | 10 ott 2025

Dopo la debacle di ieri, all'Ars, della maggioranza sul voto alla manovra quater, questa mattina il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha convocato un vertice di maggioranza per lunedì 13 ottobre pomeriggio a Palazzo d'Orleans. Sala d'Ercole, dopo la seduta d'Aula da cui la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

