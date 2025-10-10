La madre di Sempio | L' avvocato dei Poggi non passò le carte ad Andrea I contanti? Agli avvocati Il papà | Non ricordo

Garlasco (Pavia) – "Io non ho mai visto Tizzoni passare carte a mio figlio, o a Lovati. Io a Tizzoni non l'ho mai incontrato". Così la madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, sentita come teste il 26 settembre nell'inchiesta bresciana sull'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, ha risposto a una domanda degli investigatori, facendo riferimento all'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi. Anche la madre di Sempio ribadisce più volte nel verbale che i soldi dei prelievi cash servivano a pagare gli avvocati e parla pure di quella "consulenza del generale Garofano", che i loro legali avevano fatto fare già a inizio 2017 e che "escludeva sicuramente che il dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi" fosse del figlio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

