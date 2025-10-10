La Luna può influenzare il ciclo mestruale? Un fattore può spiegare perché il legame si sta indebolendo

Un nuovo studio ha rilevato che l’influenza della Luna sul ciclo mestruale si sta riducendo dal 2010. Secondo gli scienziati, questo indebolimento sarebbe legato alla crescente esposizione all’inquinamento luminoso da Led, un fattore che avrebbe alterato l’effetto della luce lunare sui cicli circadiani mestruali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

