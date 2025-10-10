La lezione di Trump sull' uso della forza

È quasi un messaggio alle "flotille" di tutto il mondo, ai cortei pacifisti e non, alle bandiere arcobaleno, ai pronipoti di chi cantava "mettete i fiori nei vostri cannoni" e a quei politici che sono ancora convinti che per evitare le guerre basta essere disarmati. Non lo dico per ironia: sono tutte manifestazioni che possono concorrere a sensibilizzare le opinioni pubbliche mondiali sul tema della pace, esempi ammirevoli se non violente di impegno e senso civico; ma per non essere irresponsabilmente miopi e inermi di fronte ai tornanti della Storia, bisogna essere consapevoli che all'alba del terzo millennio per garantire ai popoli la tranquillità, la sicurezza e in alcuni casi - per chi ha già fatto queste conquiste - la libertà e la democrazia ciò che conta è "la forza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

