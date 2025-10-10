La Lega irpina incontra il ministro Giuseppe Valditara
Una delegazione irpina della Lega ha incontrato, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha fatto tappa a Napoli per partecipare ad una serie di iniziative pubbliche, durante le quali ha illustrato le riforme introdotte nel mondo della scuola, a cominciare dagli interventi previsti da Agenda Sud. In particolare, gli esponenti politici irpini, il vicecommissario provinciale, Sabino Morano, la segretaria cittadina di Avellino, Maria Elena Iaverone, e il dirigente Massimo Picone, insieme al senatore Gianluca Cantalamessa, commissario provinciale della Lega, hanno presenziato all'anteprima del libro del rappresentante di governo, intitolato "La rivoluzione del buon senso.
