La Lega doppia Mimmo Lucano | il dato che smaschera il disastro migranti

Iltempo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Riace, la terra di Mimmo Lucano, nelle recenti elezioni regionali calabresi il presidente confermato Occhiuto ha preso il 70,07 per cento dei voti. Un plebisicito nel Comune dei Bronzi e del modello Riace, quello dell'accoglienza come atto politico, a opera proprio di Mimmo Lucano. La seconda lista più votata, dopo Forza Italia (che ha preso il 28.49%), è la Lega di Matteo Salvini. Un dato clamoroso per un partito che è stato a lungo una forza politica territoriale legata alle istanze del Nord. Il Carroccio ha preso il 18,69% di preferenze, quasi il doppio rispetto al partito che ha portato Lucano all'Europarlamento e che ha preso solo il 10,09%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

