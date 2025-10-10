A Riace, la terra di Mimmo Lucano, nelle recenti elezioni regionali calabresi il presidente confermato Occhiuto ha preso il 70,07 per cento dei voti. Un plebisicito nel Comune dei Bronzi e del modello Riace, quello dell'accoglienza come atto politico, a opera proprio di Mimmo Lucano. La seconda lista più votata, dopo Forza Italia (che ha preso il 28.49%), è la Lega di Matteo Salvini. Un dato clamoroso per un partito che è stato a lungo una forza politica territoriale legata alle istanze del Nord. Il Carroccio ha preso il 18,69% di preferenze, quasi il doppio rispetto al partito che ha portato Lucano all'Europarlamento e che ha preso solo il 10,09%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Lega doppia Mimmo Lucano: il dato che smaschera il disastro migranti