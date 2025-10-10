La Juventus fiuta il colpo Maignan | il portiere non rinnova con il Milan

Sport.periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa per il rinnovo di contratto di Mike Maignan, in scadenza nel 2026, con il Milan è ancora in fase di stallo, e i top team potrebbero approfittane per assicurarsi il portierone francese. Tra questi c’è la Juventus, che fiuta il colpo a parametro zero. LA JUVENTUS FIUTA IL COLPO MAIGNAN: PERCHÉ I BIANCONERI PENSANO AL PORTIERE I bianconeri stanno osservando molto attentamente l’evolversi della situazione che vede il portiere del Milan impegnato in un rinnovo contrattuale con la società rossonera che tarda ad arrivare. Qualora la trattativa saltasse definitivamente, ecco che la Juventus sarebbe in prima fila per ingaggiarlo per una serie di motivi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

la juventus fiuta il colpo maignan il portiere non rinnova con il milan

© Sport.periodicodaily.com - La Juventus fiuta il colpo Maignan: il portiere non rinnova con il Milan

In questa notizia si parla di: juventus - fiuta

Vlahovic Juventus, il Milan fiuta l’affare: Allegri vuole sbloccare il colpo e convincere i bianconeri! Le novità

Edon Zhegrova: la Juventus fiuta il colpo e prova a beffare il Marsiglia

juventus fiuta colpo maignanJuventus, e Di Gregorio? Che cosa succede se arriva Maignan - Il portiere italiano non è stato esente da critiche in questi mesi, ma la fiducia di squadra, allenatori e società non gli è mai mancata. Segnala ilbianconero.com

Gazzetta - La Juventus su Maignan: si fiuta l'occasione a zero - Stando alle indiscrezioni il club bianconero ha messo nel mirino il portiere francese, che non sembra intenzionato a rinnovare con il Milan liberandosi a zero a fine stagione. Come scrive ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Fiuta Colpo Maignan