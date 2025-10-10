La Juve si tuffa su Maignan | Mike non rinnova col Milan Comolli ci prova I dettagli

Trattative bloccate tra il numero uno francese e i rossoneri: era stato già tentato da Chelsea e Bayern, ora da Torino proveranno a muoversi d'anticipo in vista dell'estate, quando diventerà uno dei free agent più ambiti. E se arriva lui, Di Gregorio. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La Juve si tuffa su Maignan: Mike non rinnova col Milan, Comolli ci prova. I dettagli

Finisce 0-0 a Torino tra Juventus e Milan: i rossoneri falliscono un rigore con #Pulisic Rivedi la cronaca in studio sul nostro canale YouTube #JuveMilan #SerieA #qsvs #telelombardia

Milan, Allegri tra Maignan e Leao: il piano per convincere Magic Mike a rinnovare e l'ultimatum a Rafa - Scende in campo Allegri: il tecnico del Milan proverà a far cambiare idea a Maignan sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Riporta sport.virgilio.it

Maignan decisivo contro la Juventus. Mike: "Proseguiamo insieme" - Il portiere rossonero ha guidato la linea difensiva con sicurezza e soprattutto ha salvato il risultato con un vero e ... Lo riporta milannews.it