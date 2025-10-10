È un momento d’oro per Victoria Beckham. La stilista, che ha appena sfilato alla Paris Fashion Week con la collezione Primavera-Estate 2026, il 9 ottobre ha debuttato su Netflix con una miniserie in tre episodi in cui dal suo atelier londinese si racconta tra successi e difficoltà, dagli anni delle Spice Girls alle passerelle. Victoria Beckham, il castano si accende di sfumature miele. Un percorso non privo di ostacoli, che oggi l’ha portata ad essere una donna molto diversa dalla ragazza degli esordi, anche nel beauty look. Sul red carpet della première londinese di Victoria Beckham, la stilista ha abbinato le linee pulite dell’outfit total white (top, giacca e longuette) a un hairlook arioso, caratterizzato da un taglio lungo acceso da sfumature più chiare, a partire dalla linea mascella-mandibola. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La hair story di Victoria Beckham: dal Pob Cut a oggi