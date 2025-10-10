Era un pomeriggio del novembre 2021 quando l’allora comandante dell’Unità 8200 dell’intelligence militare israeliana, Yossi Sariel, incontrò l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, presso la sede centrale del colosso tecnologico a Seattle, negli Usa. Israele aveva necessità di archiviare enormi quantità di informazioni e per farlo voleva accesso alla piattaforma di cloud computing Azure di proprietà dell’azienda fondata da Bill Gates. Allora, almeno secondo Microsoft, Nadella non era a conoscenza delle intenzioni dell’intelligence israeliana ma l’accordo fu stretto. Così, a partire dal 2022, lo Stato ebraico ha potuto sfruttare i servizi in cloud di Azure e gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale collegati alla piattaforma per sviluppare un modello che consentisse all’Unità 8200 di archiviare dalle proprie basi le informazioni raccolte su milioni di palestinesi in Cisgiordania e a Gaza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La guerra nel cloud: se anche Microsoft dice no a Israele