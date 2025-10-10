Gaza, Israele, Russia, Ucraina, Sudan, Sahel, Repubblica Democratica del Congo, Somalia: sono alcuni dei luoghi del nostro mondo nei quali la morte arriva determinata da atti di guerra. Nella immensa frustrazione e impotenza di fronte alla crudeltà che sembra non avere fine un gruppo di donne impegnate per la pace in molte città italiane ha iniziato a incontrarsi e a discutere insieme per arrivare ad una presa di posizione collettiva che raccolga pratiche e pensieri femministi a partire da una politica del disarmo, della cura e della giustizia. La convinzione comune di queste attiviste, che si sono date il nome di 10 – 100 – 1000 piazze di donne per la pace, è che le guerre che devastano il mondo non sono un’anomalia, ma la conseguenza ultima di un sistema patriarcale che legittima la violenza come linguaggio e il dominio come unica forma di potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La guerra è la forma estrema del patriarcato: una Carta femminista per il mondo in pace