La guerra è la forma estrema del patriarcato | una Carta femminista per il mondo in pace
Gaza, Israele, Russia, Ucraina, Sudan, Sahel, Repubblica Democratica del Congo, Somalia: sono alcuni dei luoghi del nostro mondo nei quali la morte arriva determinata da atti di guerra. Nella immensa frustrazione e impotenza di fronte alla crudeltà che sembra non avere fine un gruppo di donne impegnate per la pace in molte città italiane ha iniziato a incontrarsi e a discutere insieme per arrivare ad una presa di posizione collettiva che raccolga pratiche e pensieri femministi a partire da una politica del disarmo, della cura e della giustizia. La convinzione comune di queste attiviste, che si sono date il nome di 10 – 100 – 1000 piazze di donne per la pace, è che le guerre che devastano il mondo non sono un’anomalia, ma la conseguenza ultima di un sistema patriarcale che legittima la violenza come linguaggio e il dominio come unica forma di potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: guerra - forma
Netanyahu: «La guerra può finire subito, abbiamo accettato la proposta Usa». Meloni solidale con il Qatar: «Contrari a ogni forma di escalation»
Mentre il presente si frantuma sotto i colpi della guerra e dell’iper-visibilità mediatica, l’arte può ancora essere una forma di resistenza, una memoria che sopravvive alle rovine. Ma solo se rifiuta la spettacolarizzazione del dolore e sceglie di farsi spazio abitabi - facebook.com Vai su Facebook
“L’immaginario bellico è talmente entrato nel nostro linguaggio e nella forma mentis che la guerra, quella che uccide, ci pare ormai inevitabile e giusta.” Ne scrivono @GiaccardiChiara e @mauromagatti nel loro ultimo libro: “Macchine celibi. Meccanizzare l’u - X Vai su X
Così la guerra tra Russia e Ucraina ha spaccato l'estrema destra italiana - Mosca accusa anche Forza Nuova e CasaPound di aver attivamente effettuato il reclutamento di mercenari nelle Forze armate ucraine. Riporta affaritaliani.it