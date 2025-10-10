La Guardia di Finanza di Caserta sequestra beni per oltre 3 milioni di euro a società del settore idraulico

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica, ha portato al sequestro di beni e disponibilità finanziarie per oltre 3 milioni di euro nei confronti di una società di San Tammaro e del suo legale rappresentante, indagato per omesso versamento dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2021.. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta di questo ufficio di Procura, per un valore complessivo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di una società con sede legale a San Tammaro operante nel settore de commercio di apparecchi e accessori di impianti idraulici, nonché del rispettive rappresentante legale pro tempore, responsabile del reato di omesso versamento dell’IVA. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it