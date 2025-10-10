La graduatoria è in scadenza idonei nel limbo Gli aspiranti amministrativi della Asl scrivono a Rocca
Cinque anni. Tanti ne sono passati dal bando della Asl Roma 1 per il profilo di amministrativi da assumere con contratto a tempo pieno e indeterminato. 406 posti, successivamente ridotti a 206. La graduatoria sta per scadere e per gli idonei non ancora chiamati per la firma di un contratto il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Dottorato di ricerca in Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse (Ciclo XLI) La graduatoria ufficiale dei vincitori di concorso è disponibile sul portale di Ateneo al link: https://www.unina.it/documents/d/guest/scienze-della-terra-dell-ambiente-e-delle-riso
Salerno, graduatoria degli infermieri del Ruggi in scadenza: la Cisl Fp chiede all'Asl di contattare gli idonei - A pochi giorni dalla scadenza definitiva della graduatoria per infermieri del Ruggi di Salerno, varie aziende della sanità campana hanno fatto richiesta di utilizzo di graduatoria, tra cui anche l’ASL ... Da ilmattino.it
Puglia, ok di Palazzo Chigi alla proroga delle graduatorie degli idonei. «Lo faremo anche per il 2025» - La legge con cui il 2 ottobre 2024 il Consiglio regionale ha prorogato di un altro anno le graduatorie dei concorsi in scadenza non è stata impugnata da Palazzo Chigi. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it