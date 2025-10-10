La giunta militare del Burkina Faso all’attacco delle ong umanitarie
Otto arresti, tra cui tre cittadini europei, e la sospensione immediata di tutte le attività. La giunta militare del Burkina Faso ha ordinato la chiusura della sede locale dell'organizzazione non . il manifesto.
Ora la giunta militare in Myanmar per bombardare i civili è passata ai parapendii.
Durante la notte di lunedì 6 ottobre, nella regione di Sagaing, al centro del Myanmar, una folla riunita per celebrare il festival buddista del Thadingyut è stata colpita da un attacco aereo della giunta militare che ha provocato almeno quaranta morti e decine di f
Otto membri di una ONG nederlandese sono stati fatti arrestare dalla giunta militare del Burkina Faso - Negli ultimi mesi in Burkina Faso sono stati arrestati in tutto otto membri dell'ong nederlandese International Ngo Safety Organisation (INSO), che si occupa di analisi sulla sicurezza di paesi a risc ...
La giunta militare in Burkina Faso arresta operatori umanitari di ONG olandese: "sono spie" - La giunta militare al potere in Burkina Faso ha arrestato otto operatori umanitari con l'accusa di spionaggio e tradimento.