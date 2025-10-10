La giunta militare del Burkina Faso all’attacco delle ong umanitarie

Cms.ilmanifesto.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto arresti, tra cui tre cittadini europei, e la sospensione immediata di tutte le attività. La giunta militare del Burkina Faso ha ordinato la chiusura della sede locale dell’organizzazione non . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la giunta militare del burkina faso all8217attacco delle ong umanitarie

© Cms.ilmanifesto.it - La giunta militare del Burkina Faso all’attacco delle ong umanitarie

In questa notizia si parla di: giunta - militare

giunta militare burkina fasoOtto membri di una ONG nederlandese sono stati fatti arrestare dalla giunta militare del Burkina Faso - Negli ultimi mesi in Burkina Faso sono stati arrestati in tutto otto membri dell’ong nederlandese International Ngo Safety Organisation (INSO), che si occupa di analisi sulla sicurezza di paesi a risc ... Da ilpost.it

La giunta militare in Burkina Faso arresta operatori umanitari di ONG olandese: “sono spie” - La giunta militare al potere in Burkina Faso ha arrestato otto operatori umanitari con l’accusa di spionaggio e tradimento. Segnala 31mag.nl

Cerca Video su questo argomento: Giunta Militare Burkina Faso