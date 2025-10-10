La gita si trasforma in un incubo | studenti aggrediti dalle vespe

Trentotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una gita che difficilmente verrà dimenticata, tanto per lo spavento quanto per le punture e, per alcuni, pure il ricovero in ospedale: è la brutta avventura capitata ieri, giovedì 9 ottobre, a una classe di studenti trentini di un istituto di formazione professionale in uscita, assieme ai loro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gita - trasforma

Due studenti tedeschi in gita mandano in frantumi la vetrina della pasticceria Giovannini - Gli autori del danno sono alcuni giovani di Ulm, in Germania, che si trovano in gita scolastica nella ... Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Gita Trasforma Incubo Studenti