La gita si trasforma in un incubo | studenti aggrediti dalle vespe
Una gita che difficilmente verrà dimenticata, tanto per lo spavento quanto per le punture e, per alcuni, pure il ricovero in ospedale: è la brutta avventura capitata ieri, giovedì 9 ottobre, a una classe di studenti trentini di un istituto di formazione professionale in uscita, assieme ai loro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Due studenti tedeschi in gita mandano in frantumi la vetrina della pasticceria Giovannini - Gli autori del danno sono alcuni giovani di Ulm, in Germania, che si trovano in gita scolastica nella ... Lo riporta lanazione.it