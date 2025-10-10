La Giornata del Benefattore torna a Castiglion Fiorentino

Torna la festa dedicata ai benefattori e a tutte quelle persone che a vario titolo dedicano il loro tempo agli altri. L’iniziativa, organizzata da “Solidarietà In Buone Mani”, l’associazione presieduta da don Giuliano Faralli e fondata da Padre Arturo Buresti, avrà luogo domenica 12 ottobre alle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

“Giornata del Benefattore”, Castiglion Fiorentino: un momento di festa, condivisone e riflessione

giornata benefattore torna castiglion“Giornata del Benefattore”, Castiglion Fiorentino: un momento di festa, condivisone e riflessione - Domenica 12 ottobre alle ore 17 Santa Messa alla Collegiata, a seguire lo spettacolo di giochi di bandiera del “Gruppo Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino” ... Lo riporta lanazione.it

