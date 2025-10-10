La gioia dei pacifisti veri e la delusione dei pacifisti farlocchi

Ilfoglio.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al direttore - Forse non è ancora il momento di esultare per l’accordo raggiunto fra Israele e Hamas, con la liberazione di tutti gli ostaggi e l’avvio del ritiro delle truppe israeliane da Gaz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la gioia dei pacifisti veri e la delusione dei pacifisti farlocchi

© Ilfoglio.it - La gioia dei pacifisti veri e la delusione dei pacifisti farlocchi

In questa notizia si parla di: gioia - pacifisti

Accordo Israele Hamas, la gioia dei pacifisti veri e la delusione di quelli farlocchi

gioia pacifisti veri delusioneAccordo Israele Hamas, la gioia dei pacifisti veri e la delusione di quelli farlocchi - Una dinamica che smonta molti stereotipi sul ruolo dell’Occidente e ridisegna il campo della pace nella reg ... Segnala ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Gioia Pacifisti Veri Delusione