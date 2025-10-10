La gioia dei pacifisti veri e la delusione dei pacifisti farlocchi
Al direttore - Forse non è ancora il momento di esultare per l’accordo raggiunto fra Israele e Hamas, con la liberazione di tutti gli ostaggi e l’avvio del ritiro delle truppe israeliane da Gaz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: gioia - pacifisti
Accordo Israele Hamas, la gioia dei pacifisti veri e la delusione di quelli farlocchi
Accordo Israele Hamas, la gioia dei pacifisti veri e la delusione di quelli farlocchi. Di @ClaudioCerasa - X Vai su X
Domani sera invitiamo tutti i pacifisti di Gioia ad un sit-in in Piazza Umberto I a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati illegalmente dalla Marina militare israeliana, con un atto di pirateria compiuti in acqua internazionali. Adesso la Flotilla di t - facebook.com Vai su Facebook
Accordo Israele Hamas, la gioia dei pacifisti veri e la delusione di quelli farlocchi - Una dinamica che smonta molti stereotipi sul ruolo dell’Occidente e ridisegna il campo della pace nella reg ... Segnala ilfoglio.it