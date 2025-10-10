La garante dell' infanzia di Milano è Susanna Mantovani già assessora e Ambrogino d' Oro

Milanotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Susanna Mantovani è la nuova garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza. L'incarico durerà 5 anni. La nomina è arrivata venerdì da parte del sindaco di Milano, Beppe Sala. Sostituisce Silvio Premoli, il cui mandato è scaduto a luglio.Mantovani è stata docente ordinaria di pedagogia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: garante - infanzia

A Busto Arsizio c’è il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Ecco di cosa si occuperà

Il consiglio comunale di Vitulazio approva il regolamento di istituzione del Garante dell’Infanzia

Rubate le targhe dell'auto della Garante dell'infanzia Monica Sansoni

garante infanzia milano 232La garante dell'infanzia di Milano &#232; Susanna Mantovani, già assessora e Ambrogino d'Oro - Susanna Mantovani è la nuova garante dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza. Scrive milanotoday.it

Poltrone/ Susanna Mantovani &#232; la nuova garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano - Pedagogista, già assessora all’Educazione, succede a Silvio Premoli e guiderà l’ufficio per i prossimi cinque anni ... Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Garante Infanzia Milano 232