La forza gentile | Komen Campania moltiplica il messaggio di prevenzione sotto la guida di Marzia Imperiali

Marzia Imperiali di Francavilla non è solo la Presidente del Comitato Komen Campania, ma la testimone diretta di una potentissima eredità d'amore e di valori lasciata dal padre, Riccardo Imperiali di Francavilla. La sua ascesa alla guida, pur dolorosa – in seguito alla scomparsa improvvisa del padre – è l'atto di trasformare il lutto in un motore instancabile di azione sociale. Marzia, che si descrive una donna riservata, ha trovato la forza di mettersi in prima linea per un obiettivo cruciale. La sua motivazione è cristallina: "Per affrontare la sua partenza e non sentire troppo la sua mancanza possiamo solo continuare ciò in cui lui ha fortemente creduto.