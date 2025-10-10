Nuovo appuntamento sabato 11 ottobre su Canale 5 (ore 14.40) con la soap turca. Tra sensi di colpa, rivelazioni e un inatteso ritorno, ecco cosa accadrà nella puntata di domani de La forza di una donna. La quiete non circonda più Bahar, protagonista della dizi turca La forza di una donna, in onda anche domani sabato 11 ottobre alle 14.40 su Canale 5. Dopo giorni di pedinamenti e timori, la scomparsa di Arif ha messo la donna (e tutti gli altri) in allarme. Nella puntata di domani un rientro inaspettato cambierà l'umore della casa e rimescolerà alleanze e sospetti. Ecco dove eravamo rimasti e le anticipazioni del nuovo episodio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 11 ottobre: Arif è stato pestato e il suo ritorno sconvolge Bahar