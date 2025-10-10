La forza del sorriso con l’albo degli igienisti dentali dell’ordine TSRM PSTRP di Bergamo

Il 10 Ottobre ricorre la Giornata Nazionale degli Igienisti dentali nella quale celebriamo la professione che quotidianamente svolgiamo e che contribuisce alla salute, al benessere e alla qualità della vita delle persone. Questo giorno è significativo per riflettere sull’i mportanza della salute e dell’igiene orale nella vita delle persone nella loro quotidianità. Come professionisti della cura orale svolgiamo un ruolo fondamentale nel mantenere la salute delle persone di tutte le fasce d’età prevenendo malattie e promuovendo uno stile di vita sano. L’igiene dentale e la salute orale nella totalità ha un impatto significativo sulla salute generale e su quella estetico percettiva dell’individuo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it